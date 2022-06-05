2022/06/05 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تأهل منتخب ويلز الى مونديال قطر ٢٠٢٢ رسميا، ليكون اخر الفرق المتأهلين من قارة أوروبا إلى هذا مونديال.

وجاء تأهل ويلز بعد الفوز على أوكرانيا (1-0) في ملحق التصفيات النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. منتخب ويلز آخر المتأهلين من قارة أوروبا إلى مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. منتخب ويلز آخر المتأهلين من قارة أوروبا إلى مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).