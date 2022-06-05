الأمانة العامة توضح آلية توزيع الأبنية المدرسية النموذجية الذي أدرج ضمن الإتفاقية الإطارية الصينية

2022/06/05 | 22:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، آلية توزيع مشروع الأبنية المدرسية النموذجية على المحافظات، فيما أشارت إلى أن العمل بالمشروع يسير بوتيرة عالية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “المشروع الوطني لبناء المدارس النموذيجية يتضمن إنشاء 8 آلاف مدرسة على مراحل عدّة والذي أدرج ضمن الاتفاقية الاطارية الصينية”.



مبينا أن “هذا المشروع حيوي وستراتيجي، حيث ستكون الأبنية نموذجية وغير تقليدية وتحتوي على ساحات رياضية ومختبرات وقاعات الكترونية”.

وتابع أن “أكثر من 700 تصميم تم تسليمها للشركتين الصينيتين المنفذتين للمشروع وإن الشركتين باشرتا بحفر الأساسات وتسييج القطع والتسليح وباقي الأمور اللوجستية”.

وأكد أن “العمل بالمشروع يسير في وتيرة عالية بدون توقف باشراف مباشر من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي”.



مشيراً الى أن “توزيع الأبنية المدرسية في المحافظات اعتمد على الكثافة السكانية وعدد المدارس الطينية، إضافة الى عدد المدارس ذات الدوام المزدوج”.

وتابع أن “هناك مهندسا مقيما في كل مشروع يتابع عمل انشاء المدرسة، اضافة الى زيارات مفاجئة لمواقع العمل من فرق دورية بأمانة مجلس الوزراء”.



لافتا الى أن “هناك تعاونا بين المواطنين والأجهزة الأمنية مع الشركتين المنفذتين للمشروع”.

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