2022/06/05 | 22:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PtO35DZ-VgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جعفر #الصدر يكسر صمته بمقال سياسي يكاد أن يكون برنامح حكومي لحكومته | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جعفر #الصدر يكسر صمته بمقال سياسي يكاد أن يكون برنامح حكومي لحكومته | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).