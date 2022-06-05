العمل تنفي فتح باب التقديم على أي منحة

2022/06/05 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فتح باب التقديم على أي منحة.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفي فتح باب التقديم على أي منحة وتحذر من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها وتنشر معلومات واخبارا كاذبة بخصوص التقديم على أي منحة".ودعت الوزارة، بحسب البيان، المواطنين الى تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي.

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