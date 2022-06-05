إدانة واستدعاء سفراء.. غضب خليجي من تغريدات هندية عن النبي محمد والسيدة عائشة

2022/06/05 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن شجب واستنكار المملكة تصريحات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند عن النبي محمد وزوجته السيدة عائشة.

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