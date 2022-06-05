بالفيديو:الاول من نوعه بالعراق والرابع في الشرق الاوسط ...اكاديمية السبطين لعلاج التوحد في كربلاء

2022/06/05 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

ان الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح مشروع

أكاديمية السبطين لعلاج التوحد

واضطرابات النمو [http://www.non14.net/147822] متعدد

الفوائد الذي سيسهم باستيعاب وعلاج 300

طفل مت

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