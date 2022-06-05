حقوق العراق المائية “خط أحمر”.. إجتماع ثلاثي يضم العراق وإيران وتركيا في بغداد

2022/06/05 | 22:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن الحوارات قائمة مع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية، وفيما أكد الاتفاق مع الجانبين الإيراني والتركي على عقد مباحثات في بغداد، شدد على أنه لا يمكن المهادنة والمجاملة على حساب حقوق العراق المائية.

وقال الحمداني، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الحوارات قائمة مع دول الجوار، ومن المفترض أن يزور العراق المبعوث الخاص للرئيس التركي، لكن حتى الآن لم يتحدد موعد الزيارة”.

وأعرب، عن أمله في أن “تكون الزيارة قريبة لمناقشة أزمة المياه التي تحصل في كل المنطقة، والتباحث حول حصص المياه العادلة والمنصفة للعراق”.



مبيناً أن “اجتماع ثلاثي يضم العراق وإيران وتركيا سيعقد في بغداد“.



وأضاف، أن “الوفد الإيراني الذي زار العراق خلال الأيام الماضية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الإسلامية، أعلن أمام رئيس الوزراء، بأن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لمناقشة الروافد المشتركة، ووعد باجراء مباحثات لعودة المياه”.

وتابع، “ننتظر زيارة الطرفين الإيراني والتركي، ونؤكد أن هذه الزيارات سوف تتحقق لطبيعة العلاقة التي تربطنا بالبلدين والمصالح المشتركة والتي تؤكد حرصنا الكبير على ديمومتها”.

وشدد، على أن “حقوق العراق المائية خط أحمر لا يمكن المهادنة والمجاملة على حسابها”، خاتماً بالقول: “وسنكون صارمين في المطالبة بحقوقنا، وليعلم الجميع حرصنا الكبير على حصص العراق المائية”.

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