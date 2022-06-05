امانة مجلس الوزراء توضح كيفية توزيع الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الصينية

2022/06/05 | 22:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، آلية توزيع مشروع الأبنية المدرسية النموذجية على المحافظات، فيما أشارت إلى أن العمل بالمشروع يسير بوتيرة عالية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، إن “المشروع الوطني لبناء المدارس النموذيجية يتضمن انشاء 8 الاف مدرسة على عدة مراحل والذي أدرج ضمن […]

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