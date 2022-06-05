ستة أوسمة نحاسية للعراق في بطولة آسيا وأوقيانوسيا بالجوجستو

2022/06/05 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق منتخب العراق للسامبو والجوجتسو ستة أوسمة نحاسية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً بمشاركة منتخبات 21 بلداً.وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجستو والسامبو مخلص حسن في بيان ان “منتخب المتقدمين حقق أربعة أوسمة نحاسية فيما نال منتخب الشباب وسامين نحاسيين أيضاً”.وأوضح حسن ان “نحو 500 لاعب […]

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