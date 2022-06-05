غداً.. اجتماع نيابي لمناقشة قانوني الدعم الطارئ والضمان الصحي

2022/06/05 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعقد اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة النيابيتين اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة قانوني الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والضمان الصحي.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية النيابية تعقد يوم الاثنين 6/6/2022 اجتماعاً مهماً لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في الساعة 12 ظهرا في مقر اللجنة".واضافت، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية تستضيف غدا الاثنين رئيس واعضاء هيأة الضمان الصحي لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 في الساعة 11 صباحا".

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