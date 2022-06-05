بعد تهديد بوتين.. فيديو يُظهر صاروخًا روسيًا على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة نووية أوكرانية

2022/06/05 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلّق صاروخ كروز روسي على ارتفاع “منخفض للغاية” فوق محطة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، قبل أن يضرب هدفًا في مدينة ميكولايف الساحلية ويقتل ثلاثة أشخاص.

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