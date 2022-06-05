2022/06/05 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر عضو هيأة الرئاسة النائب الاول

لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم

الاحد، أن معلومات مؤكدة تفيد بأن

عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل

كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من

النفط العراقي، فيما أشار إل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي !!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).