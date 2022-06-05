الجمعيات الفلاحية في كربلاء تتابع ميدانياً أعمال تطهير وفك الاختناقات للمبازل في قضاء الحسينية

2022/06/05 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد

المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

كربلاء المقدسة حسين شايش ذعذاع الشمري

بجولة للمتابعة ميدانياً لأعمال

التطهيرات وفك الاختناقات والانسدادات

للمبازل الرئيسية والفرع

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