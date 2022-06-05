فنانة سورية: منعت زوجي من دخول الإسلام!

2022/06/05 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أثارت الفنانة السورية فرح يوسف جدلا واسعا بتصريحاتها عن علاقتها بزوجها أمريكي الجنسية، وبأنها منعته من دخول الإسلام، فضلا عن مطالبتها بالزواج المدني في سوريا.وتحدثت فرح يوسف خلال لقاء تلفزيوني عن ضرورة إقرار الزواج المدني في سوريا، واعتبرت أنه يجب ألا يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصا من أجل الزواج، مضيفة أنه […]

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