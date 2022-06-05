2022/06/05 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اعلان_هام #نتائج_الدراسة_الابتدائية ( السادس الابتدائي) تدعو المديرية العامة لتربية ديالى ادارات المدارس في قضاء بعقوبة ونواحيه مراجعة مركز الفحص للدراسة الابتدائية يوم غد الاثنين الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢٢ الساعة الثامنة صباحاً لاستلام نتائجهم على أن تكون المراجعة من قبل #مدير المدرسة حصرا .#وعلى مديري الاقسام في الأقضية ارسال مسؤول شعبة الامتحانات #بكتاب […]

ظهرت المقالة تربية ديالى تصدر إعلاناً “هاماً” بخصوص نتائج الدراسة الابتدائية أولاً على ايرث نيوز.

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