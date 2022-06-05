رغم التضخم.. الأميركيون ينفقون على السفر والحجوزات بمستوى ما قبل الجائحة

2022/06/05 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاما، يخصص الأميركيون جزءا من ميزانياتهم للسفر، وفق تقرير لموقع "ياهو نيوز"

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