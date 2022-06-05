خاص لإيرث نيوز| مسؤول يتحدث عن “شريط الموت” الذي يحيط بواسط!

2022/06/05 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة البيئة اليوم الأحد، أن الشريط الحدودي لمحافظة واسط، يحتوي على ألغام مختلفة، لم يتم تطهيرها حتى الآن.وقال مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر خلف في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “مساحات المناطق الخطرة في واسط تقدر باكثر من 125 كيلو متر مربع، تحتوي على متفجرات مختلفة”.وأضاف أن “هذه المساحات […]

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