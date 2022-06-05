كتلة معتدلة تشد الرحال نحو العراق تكسر موجة الحر في هذا الموعد

2022/06/05 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تًشير توقعات الطقس، اليوم الأحد، إلى أن كتلة هوائية معتدلة متوقع أن يتأثر بها العراق تعمل على انكسار شدة موجة الحر الحالية. وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، أن “حوض علوي بارد متوقع أن تتأثر بها البلاد من يوم غد مصاحبة له كتلة هوائية معتدلة تعمل على انكسار […]

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