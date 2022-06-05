مياه العالم التحتي في العراق.. القصّة الكاملة - يوسف المحسن

2022/06/05 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_المحسن الصحراء..الارض المنبسطة والمتآلفة مع العطش والجفاف، صلابة وجهها تُخفي ملامح اخرى تحاول ان تحفظ ماء الوجه، في عالمها السفلي خزانات وخرائط لا عدَّ لها من الاحواض المائيّة والمسارات وربّما الجداول، ويمكن القول ان الفسحة الغنيّة الفقيرة في جوفها تشبه قافلة من الابل المحمّلة ذهبِاً وكنوزاً لكنّها تأكل العاقول.



منذ آلاف السنين والمياهُ تُحدِّد خارطة التجمّعات البشريّة في كل مكان، عند ضفاف ......





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