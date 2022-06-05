وطني الصالات يرتدي الشارة السوداء حداداً على رحيل حيدر عبد الرزاق

2022/06/05 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيرتدي لاعبو منتخبنا لكرةِ الصالات “الشارةَ السوداء” مع الوقوفِ دقيقة حدادٍ على روحِ المرحوم لاعب منتخبنا الوطنيّ السابق حيدر عبد الرزاق في مباراتهم أمام المنتخبِ الفلسطيني يوم غدٍ الإثنين لحسابِ الجولةِ الثانية من بطولةِ غرب آسيا المُقامة منافساتها حالياً في دولةِ الكويت.ووافقَ اتحاد غرب آسيا على طلبِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم بارتداءِ […]

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