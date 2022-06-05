مباحثات‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬سوريا بشأن‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬المخيمات

2022/06/05 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطلاع‭ ‬جوي‭ ‬أمريكي‭ ‬فوق‭ ‬غرب‭ ‬العراق بغداد‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أبدت‭ ‬الممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جنين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬استعدادها‭ ‬للعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومتين‭ ‬السورية‭ ‬والعراقية‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬المواطنين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭.‬ جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد،‭ ‬مع‭ ‬المبعوثة‭ ‬الأممية‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ […]

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