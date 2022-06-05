2022/06/05 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استطلاع جوي أمريكي فوق غرب العراق بغداد- لندن – الزمان أبدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، يوم الأحد، استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشكلات المواطنين العراقيين في المخيمات. جاء ذلك، خلال بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع المبعوثة الأممية إلى العراق، سبل تعزيز التعاون […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات للأمم المتحدة مع سوريا بشأن العراقيين في المخيمات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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