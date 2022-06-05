2022/06/05 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وجوه‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أكثر‭ ‬منهم‭ ‬وجوها‭ ‬نيابية‭ ‬لهم‭ ‬مهمات‭ ‬محددة‭ ‬تحت‭ ‬القبة‭ ‬التشريعية‭.‬هناك‭ ‬سيل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬النيابية‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬الفضائيات‭ ‬بشأن‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬اغلبها‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يتيح‭ ‬انتعاش‭ ‬الحياة‭ ‬النيابية‭ ‬الحقيقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التشريعات،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يفرز‭ ‬اثاراً‭ ‬جانبية‭ ‬لكلام‭ […]

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