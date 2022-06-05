الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬القصر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوبيل

2022/06/05 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عربة‭ ‬ذهبية‭ ‬عمرها‭ ‬260‭ ‬عاما‭ ‬تتقدم‭ ‬العرض‭ ‬والمشاهدون‭ ‬تجاوزوا‭ ‬13‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬ لندن‭-‬الزمان‭ ‬ أطلت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقّع‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬الأحد‭ ‬لتلقي‭ ‬تحية‭ ‬على‭ ‬الجماهير،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لاعتلائها‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا‭.‬وظهرت‭ ‬الملكة‭ ‬البالغة‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بيوبيلها‭ ‬البلاتيني،‭ ‬بزي‭ ‬أخضر‭ […]

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