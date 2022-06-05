2022/06/05 | 23:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عربة ذهبية عمرها 260 عاما تتقدم العرض والمشاهدون تجاوزوا 13,5 مليون لندن-الزمان أطلت الملكة إليزابيث الثانية بشكل غير متوقّع من على شرفة قصر باكنغهام الأحد لتلقي تحية على الجماهير، في اليوم الأخير من الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا.
وظهرت الملكة البالغة 96 عاما والتي غابت عن معظم الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني، بزي أخضر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة إليزابيث تطل على شرفة القصر في ختام احتفالات اليوبيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وظهرت الملكة البالغة 96 عاما والتي غابت عن معظم الاحتفالات بيوبيلها البلاتيني، بزي أخضر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكة إليزابيث تطل على شرفة القصر في ختام احتفالات اليوبيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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