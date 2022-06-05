العامري يتحدث عن ثلاثة ملفات هامة ويقدم عدداً من مقترحات

2022/06/05 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الاحد، على الموازنة والانسداد السياسي وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال العامري في كلمة له خلال ندوة حوارية مع نواب كتلة بدر النيابية وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، ان "المشاكل السياسية تستمر نتيجة هيمنة دكتاتورية النظام السابق لمدة طويلة".

وأضاف ان "الانسداد السياسي امر طبيعي والمكونات العراقية لديها تخوف لضمان مستقبلها"، داعيا الأطراف السياسية الى "تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية أجازت تقديم مقترحات قوانين داخل مجلس النواب ونشدد على الالتزام بالدستور لأنه المخرج لجميع العقبات"، مبينا ان "نتائج الانتخابات جاءت بشرعية من المحكمة الاتحادية ونحن نؤمن بقراراتها ويجب الالتزام بها كون قرارات المحكمة الاتحادية هي الفيصل في حل القضايا رغم التشكيك في نتائج الانتخابات".

واشار الى ان "عدم تشريع الموازنة هو التفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم"، مطالبا بـ"تفعيل الرقابة على الاموال في حكومة تصريف الاعمال".

وحول قانون تجريم التطبيع قال العامري ان "قانون تجريم التطبيع خطوة جيدة وقرار شجاع وكبير ونقدم الشكر لمجلس النواب"، داعيا الى "عدم التشكيك من قبل البعض في تشريع قانون تجريم التطبيع".

وبشأن ملف المياه بين العامري ان "العراق يعاني تراجع في الزراعة نتيجة شح المياه وندعو الى تضييق الخناق على تركيا لحل الازمة ومن حق العراق المطالبة بإطلاقاته من المياه ويجب ان تكون هناك تحركات حكومية عاجلة"، منوها الى ان "ادارة المياه فيها خلل كبير ويجب حلها كما يجب على تركيا احترام سيادة العراق والاحتكام الى القوانين الدولية".

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