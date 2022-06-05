مبالغه ضخمة وجنونية.. الفتح: الأمن الغذائي باب من ابواب الفساد وسرقة باسم الفقراء

2022/06/05 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الأحد، أن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ترتفع كل يوم وبمالغ ضخمة جداً.

وقالت السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الأمن الغذائي بدأ بـ25 ترليون دينار واليوم وصل الى 30 ترليون ولازالت اضافة فقرات وتخصيصات جديدة مستمرة حيث من الممكن ان يرتفع المبلغ الكلي الى مستوى أكبر من المبلغ الحالي بكثير".

وأضافت، أن "قانون الأمن الغذائي في ظاهره هو دعم للشريحة الفقراء والطبقات المسحوقة ولكن في حقيقة الأمر ووفقاً للبنود التي تضمنها القانون فهو باب من ابواب الفساد وسرقة باسم الفقراء".

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