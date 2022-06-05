2022/06/05 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / يبدأ وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم غد الاثنين، زيارة إلى بغداد لمواصلة المباحثات.وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في الإقليم في بيان ورد لايرث نيوز، أنه “من أجل مواصلة المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، يوم غدا الاثنين 6 حزيران (يونيو) 2022 سيقوم وفد من […]

ظهرت المقالة غدا..



وفد من إقليم كوردستان يزور بغداد لمواصلة المباحثات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. وفد من إقليم كوردستان يزور بغداد لمواصلة المباحثات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. وفد من إقليم كوردستان يزور بغداد لمواصلة المباحثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).