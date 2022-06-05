الرقص الجميل - محمد مهاجر

2022/06/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -كانت الفتاة الاولى تقف بجانب البحيرة وهى تلبس ملابس ناصعة البياض وتضع على راسها تاجا وردى اللون.



وفى اللحظة التي وقفت فيها وحيت المراة القادمة لتوها, مدت الفتاة الاولى يدها وسحبت صديقتها الى داخل البحيرة طالبة منها ان تشاركها العوم.



وسارعت الأخيرة في الخروج ثم نفضت الماء عن فستانها الأحمر الداكن وتمطت ثم انتظرت.واصلت الأولى العوم وحين ملت غادرت البحيرة.



ولما عادت كانت بمعية شاب يشبهها ......





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