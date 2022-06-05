- الايكوفيمينزم - : الطبيعة أنثى مستباحة للتحرش والاغتصاب والعنف - منى حلمي

#منى_حلمي " الايكوفيمنيزم " : الطبيعة أنثى مستباحة للتحرش والاغتصاب والعنف ---------------------------------------------------------------------- 5 يونيو ، هو اليوم العالمى لحماية البيئة .
واختيرت السويد لتستضيف الاحتفالات العالمية هذا العام 2022 ، تحت شعار : " لا نملك الا أرضا واحدة ".
تعمق اهتمامى بقضايا البيئة ، وأنا فى لندن ، للحصول على الماجيستير ، فى التنمية والتخطيط ال ......
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