وفد كردي يزور بغداد غدا

2022/06/05 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعيزور غدا الاثنين وفد من حكومة إقليم كردستان العاصمة بغداد.وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كردستان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من أجل مواصلة المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان، يوم غدا الاثنين سيقوم وفد من حكومة إقليم كردستان زيارة بغداد".وأضافت، أن "الوفد يتألف من الوزير خالد شواني، وزير الاقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية، و أوميد صباح، رئيس مجلس الوزراء، و عبد الحكيم خسرو، رئيس مكتب التنسيق في حكومة الاقليم، و خالد هادي شوشلي، رئيس مجلس المراقبة المالية".

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