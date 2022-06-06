دول خليجية تستنكر تصريحات “معادية للإسلام” لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

2022/06/06 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة,-(أ ف ب) – شجبت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الأحد تصريحات تناولت النبي محمد أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم في الهند.واستنكرت وزارة الخارجية السعودية التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، “من إساءة للنبي محمد” مؤكدة “رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض […]

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