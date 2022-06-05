جوجل تتخلص من أندرويد أوتو لشاشات الهاتف

2022/06/06 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أخبرت شركة جوجل مستخدمي منصة أندرويد أوتو لشاشات الهاتف أنها لن تعمل قريبًا عبر رسالة منبثقة داخل التطبيق.ويتيح التطبيق واجهة مبسطة داخل السيارة من نظام أندرويد تعد أكثر أمانًا للاستخدام أثناء تثبيت الهاتف عبر لوحة قيادة السيارة.وتعد هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين لا يمتلكون سيارات أحدث مع إصدار أندرويد أوتو العامل […]

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