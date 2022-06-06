2022/06/06 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في واسط اليوم الأحد، أن المحافظة تشهد افتتاح نحو 5 مدارس شهرياً، وذلك ضمن خطة للنهوض بالواقع التعليمي، والارتقاء بالخدمات.وقال رياض العكيلي مسؤول الإعلام لمحافظ واسط، في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “لدى الحكومة المحلية خطة لتطوير المدارس واعمارها، حيث ان الخطة تعود للأعوام الثلاث السابقة، اما بالنسبة للعام […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| واسط تخطو نحو النهوض بواقع التعليم..



كم مدرسة تُفتتح شهرياً؟ أولاً على ايرث نيوز.

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