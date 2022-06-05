2022/06/06 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت وزارة الخارجية السعودية عن "شجبها واستنكارها" للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا، جانات الهندي، "من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان سعودي بشأن تصريحات "مسيئة للنبي" أدلت بها متحدثة باسم حزب هندي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان سعودي بشأن تصريحات "مسيئة للنبي" أدلت بها متحدثة باسم حزب هندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).