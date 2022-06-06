2022/06/06 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية شديدة تضرب قضاء الحويجة (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة ترابية شديدة تضرب قضاء الحويجة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة ترابية شديدة تضرب قضاء الحويجة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).