هل يمكن للحكومة الاتحادية حجز أموال العائدات النفطية لكردستان في المصارف العالمية؟

2022/06/06 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداقترح الخبير الإقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد، حجز أموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية لإيقاف عملية تصدير النفط غير القانونية التي يقوم بها الإقليم.وقال الكناني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك صعوبة في حجز أموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية لأن هذه الأموال ليست بأسم حكومة كردستان وانما بأسماء اشخاص ضمن العوائل الحاكمة في الإقليم".واضاف، ان "الإقليم متعاقد مع تركيا في مسألة تصدير النفط والحكومة العراقية على علم بهذا الأمر ولكن اذا كانت قادرة على انهاء العقد فمن المحتمل ان يترتب على هذا الأمر دفع أموال الى الجانب التركي".وتابع الكناني، انه "بإمكان الحكومة العراقية حل هذا الأمر وديا مع الإقليم خصوصاً بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في كردستان".

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