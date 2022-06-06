بارزاني ركب موجة الأمن الغذائي.. ائتلاف المالكي يتهم الديمقراطي بشن حملة ممنهجة ضد القضاء لـ

2022/06/06 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بشن حملة منظمة ضد القضاء الاتحادية لتخريب مؤسسات الدولة الدستورية، مبينا ان الحكومة متواطئة مع الاقليم وترسل لها الاموال دون اي سند قانوني.

وقال الحمامي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الحملة ضد القضاء تأتي ضمن السيناريو المعد لتخريب البلد وان الهجمات التي يتعرض لها القضاء سببها مخالفته لمصالح بعض الاطراف".

وأضاف ان "المشروع التخريبي يستهدف المؤسسات القضائية والدينية والاجتماعية والسلم الاهلي يأتي ضمن حملة ممنهجة لاستهداف مؤسسات الدولة".

وتابع ان "الوقت الذي استغرقه اعداد قانون الامن الغذائي كان بالإمكان استثماره لإعداد قانون الموازنة وان المخرج القانوني الذي استغله البرلمان لتقديم الامن الغذائي يمكن استثماره لتقديم الموازنة".

وأشار الى ان "الامن الغذائي استغله الاقليم من اجل الحصول على الاموال وهذه تعد سرقة لاموال محافظات الجنوب وان الحكومة الحالية متواطئة مع الاقليم وترسل لها الاموال دون اي سند قانوني".

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