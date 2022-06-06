2022/06/06 | 01:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L3kbJV09ydA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي مخاطبا الإطار: بعد 7 آلاف سنة ما تصلحون طريق!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي مخاطبا الإطار: بعد 7 آلاف سنة ما تصلحون طريق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).