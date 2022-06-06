2022/06/06 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا، الأحد، إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تؤكد حاجتها لمساعدة غربية "منتظمة".. وليس "ظرفية" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تؤكد حاجتها لمساعدة غربية "منتظمة".. وليس "ظرفية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).