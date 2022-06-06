قتلى بهجوم على كنيسة في نيجيريا

2022/06/06 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون، الأحد، كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو في جنوب غرب نيجيريا ما أسفر عن مقتل "الكثير" من المصلين وإصابة آخرين، وفقا للحكومة والشرطة.

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