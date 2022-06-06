تاريخ روسيا – 06 ياروسلاف - محمد زكريا توفيق

2022/06/06 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل السابع.



مجد كييف تحت حكم ياروسلاف.



حوالي نصف قرن، قبل معركة هاستينجز، التي غزا فيها النورمان إنجلترا، توفى فلاديمير الأول عام 1015م، تاركا عشرات الأبناء، وبعد أن وزع بينهم المدن التي كانت تخضع لنفوذه.



ابن أخيه سفياتوبولك، الملقب "المضيف المقدس"، قام باغتصاب عرش كييف، وأعدم غدرا، بوريس وجليب، أبناء فلاديمير الأول.



أمير شعب الغابة، واجه نفس المصير.



أما بالنسبة ......





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