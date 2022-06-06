المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بقاذفات صواريخ

2022/06/06 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستزود المملكة المتحدة أوكرانيا بقاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لمواجهة الغزو الروسي على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين.

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