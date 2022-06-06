مشكلة العواصف الترابية في العراق! - عادل احمد

2022/06/06 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد عادل أحمدعلى الرغم من وجود مشاكل عديدة ومنها السياسية والاقتصادية يمر بها العراق، أضيفت اليها في السنوات القليلة الماضية مشكلة العواصف الترابية وقسوتها وتكرارها، بشكل غير مسبوق قياساً للسنوات السابقة، ويتوقع المختصون ارتفاع نسبة حدوث العواصف الترابية إلى 272 يوم في السنة.



ان هذه المشكلة (العواصف الترابية) والتي تتسبب بكثرة الرمال والأتربة في الجو مما يتسبب بالاختناق وضيق التنفس بين الناس و ......





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