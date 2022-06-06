ندد باعتقال حكيم الغالبي و زملائه و نطالب باطلاق سراحهم !! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2022/06/06 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي حكم محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الثانية 9-5-2022 على حكيم الغالبي و اثنيين من زملائه بثلاثة اشهر سجن و قطع رواتبهم اثناء وجودهم في السجن، سبب الحكم عليهم هو التعبير عن ارائهم بشكل علني في الميديا الأجتماعية.



علما ان الغالبي انسان ذو شخصة معروفة في الشطرة و انسان تحرري و يعبر عن ارائه حول المظالم الذي تواجه المجتمع من قبل القوى الفاسدة و الرجعية.



ان اعتقاله تأتي ضمن الحملات ضد ناشطي ثورة تش ......





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