ما زال 5 يونيه! الحصاد المر الاحدث لهزيمة 67 - سعيد علام

2022/06/06 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام حرمان مصر من التحكم في ممر تيران، هو الهدف من نقل الجزيرتين الى السعودية!هذا ما كنا كتبناه من اليوم الاول، ان الهدف من نقل الجزيرتين هو ممر تيران، وقد حصلت عليه اخيراً اسرائيل، عن طريق احد شروط موافقتها على اتفاقية نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الوارد كأحد الشروط التي لم يعلن عنها وقتها في اتفاقية السادات 79، ولكن اسرائيل لم تحصل على طلبها الثاني، بالتطبيع مع السعودية، ولكن حصلت على طلباه ......





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