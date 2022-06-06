قاضية أميركية قتل ابنها تطالب بتوفير الحماية للقضاة

2022/06/06 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت قاضية في محكمة أميركية، الأحد، بتوفير "حماية للقضاة" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مقتل قاض سابق في منزله، في هجوم مشابه لآخر تعرضت هي له، وأدى إلى مقتل ابنها.

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