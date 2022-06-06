المقاومة الشعبية في فلسطين-2 - سعيد مضيه

2022/06/06 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه احتدام المواجهة قرر الحزب توثيق العلاقة مع الجناح الكفاحي من الحركة الوطنية ، وابتدأ بحمدي الحسيني.



"في عام 1931 أسس حمدي الحسيني عصبة مقاومة الاستعمار وهي اول مجموعة وطنية تتبنى أفكارا إصلاحية –اجتماعية- نظرية لم تعهدها الاتجاهات الوطنية في ذلك الحين[2/89].



وفي نفس العام دُعِي حمدي الحسيني لحضور مؤتمر مكافحة الاستعمار المنعقد بباريس، ثم انتقل الى موسكو ، حيث استقبله ستالين بالكرملين.[2/89]

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