"محافظو الوكالة الذرية" يحض إيران على التعاون الكامل

2022/06/06 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا، الاثنين، بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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