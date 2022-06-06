السعودية تصدر التعليق الأول على الإساءة للنبي محمد من جانب المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند

2022/06/06 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي والتي اعتُبرت "سميئة" للنبي محمد، ورحبت بإيقاف المتحدثة عن العمل

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