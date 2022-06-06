نوبور شارما توضح موقفها من الإساءة للنبي محمد.. والأزهر يصدر بيانا:

2022/06/06 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بررت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، نوبور شارما، تصريحاتها "المسيئة" للنبي محمد، وأشارت إلى أنها جاءت ردا على إهانة "إله شيفا" مؤكدة أنها تسحب تصريحات دون شرط، في حين أصدر الأزهر الشريف بيانا اعتبر فيه الإساءة للنبي وزوج

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