امريكا: إصابة امرأة خلال إطلاق نار داخل مستشفى في ولاية نورث كارولاينا

2022/06/06 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيبت امرأة في إطلاق نار، ليل الأحد الاثنين، داخل مستشفى في مقاطعة واين في ولاية نورث كارولاينا.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال المتحدث باسم المقاطعة إنه تم إغلاق المستشفى في الثامنة مساءً بعد حادث إطلاق نار، وفر المشتبه به من موقع الحادث.ويقول ضباط إنفاذ القانون إنهم يعملون على القبض على المشتبه به، […]

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